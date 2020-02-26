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kutlama mesajları ve en güzel Kandil mesajları - 27 Şubat bugün ne Kandili? mi?

mi? diye vatandaşlar te arama başladı. Regaip Kandil'i bu gece coşku ile müslüman alemi tarafından kutlanacak. Müslüman aleminin en kutsal günlerinin başlangıcı olan Regaib Kandili bugün başlıyor. Tüm yurtta Regaib Kandili'nin heyecanı vatandaşları sararken, eşe, dosta, sevgiliye ve arkadaşa kutlama mesajları göndermek isteyenler internette en güzel ve en anlamlı mesajlarını araştırıyor. "Reğîb" kelimesi, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbetedilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. İşte en güzel Regaib Kandili kutlama mesajları ve detayları takvim.com.tr'de

  • Yaşam
  • 27.02.2020 08:58
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 08:58
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Regaip Kandili kutlama mesajları ve en güzel Kandil mesajları

Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Regaip Kandili geldi çattı. Bugün 27 Şubat Kandil mesajları oldukça fazla araştırılıyor. Regaib Kandili'nin mutluluğunu eşiyle, sevgilisiyle, arkadaşıyla ve ailesiyle paylaşmak isteyen vatandaşlar internette en güzel Regaib Kandili kutlama mesajlarını araştırıyor. Bizler de sizler için en güzel ve en anlamlı Regaip Kandili SMS'leri ve hazır mesajlarını araştırıp haberimize ekledik. Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. İşte en güzel Regaib Kandili kutlama mesajları ve detayları takvim.com.tr'de

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