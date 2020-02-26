Regaip Kandili kutlama mesajları ve en güzel Kandil mesajları

Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Regaip Kandili geldi çattı. Bugün 27 Şubat Kandil mesajları oldukça fazla araştırılıyor. Regaib Kandili'nin mutluluğunu eşiyle, sevgilisiyle, arkadaşıyla ve ailesiyle paylaşmak isteyen vatandaşlar internette en güzel Regaib Kandili kutlama mesajlarını araştırıyor. Bizler de sizler için en güzel ve en anlamlı Regaip Kandili SMS'leri ve hazır mesajlarını araştırıp haberimize ekledik. Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. İşte en güzel Regaib Kandili kutlama mesajları ve detayları takvim.com.tr'de

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