Kandil mesajı vatandaşlar tarafından şu sıralarda araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak Regaip Kandili dini mesajlarını ve Instagram Twitter Facebook Whatsapp SMS cep telefonu mesajı örneklerini haberimizde detaylı olarak paylaştık. Regaip Kandili'nin coşkusunu hem mesaj yoluyla sevdikleriyle bununla birlikte sosyal medyada paylaşımlarıyla yaymak isteyen vatandaşlar internette sevdiklerine mesajlar atmaya başladı. Kutsal 3 ayların başlangıcı olan ve Müslüman aleminin en önemli günlerinin habercisinden biri Recep Ayı'nın ilk günü Regaip Kandili bugün kutlanacak. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Detaylar takvim.com.tr'de.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ