



Olay, Örnek Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, duvardan atlayarak apartmanın bahçesine giren hurdacı karı-koca, apartmanın klima motorlarından bir tanesini sökerek çalmaya kalkıştı. Klima motorunu söktükleri sırada etrafa saçılan klima gazını gören bir vatandaşın bağırması üzerine hurdacılar, apartmanın bahçesinden dışarıya çıkardıkları klimayı bırakarak kaçmaya kalkıştı.