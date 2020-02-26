Olay, Örnek Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, duvardan atlayarak apartmanın bahçesine giren hurdacı karı-koca, apartmanın klima motorlarından bir tanesini sökerek çalmaya kalkıştı. Klima motorunu söktükleri sırada etrafa saçılan klima gazını gören bir vatandaşın bağırması üzerine hurdacılar, apartmanın bahçesinden dışarıya çıkardıkları klimayı bırakarak kaçmaya kalkıştı.
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