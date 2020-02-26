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Kaçan klima ını adeta uçarak yakaladı! Yer:

'nın Manavgat ilçesinde klima çalan hurdacı, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Yakalanacağını anlayınca olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi takip eden bir vatandaş, ın arkasından yaklaşıp, adeta uçarak üzerine atladı. Neye uğradığını anlamayan şüpheliyi yakalayan vatandaş diğer vatandaşların yardımıyla şahsı polise teslim etti.

  • Yaşam
  • 26.02.2020 14:59
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 15:04
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Olay, Örnek Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, duvardan atlayarak apartmanın bahçesine giren hurdacı karı-koca, apartmanın klima motorlarından bir tanesini sökerek çalmaya kalkıştı. Klima motorunu söktükleri sırada etrafa saçılan klima gazını gören bir vatandaşın bağırması üzerine hurdacılar, apartmanın bahçesinden dışarıya çıkardıkları klimayı bırakarak kaçmaya kalkıştı.

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