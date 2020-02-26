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sı ticarete engel değil

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

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Eş rızası ticarete engel değil
Senet imzalarken eşin rızası gerekiyor mu?
Türk Borçlar Kanunu'na göre sını gerektiren hukuki işlemler şu şekilde belirlenmiştir:
- Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez. (m. 349/1) - Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir. (m. 584/1) Bu düzenlemelerin ardından bazı mahkemeler ve daireleri, bu düzenlemeyi geniş yorumlayarak 'bono, çek ve kambiyo senetlerinde sının aranmasına' hükmetmeye başladı. Fakat bu uygulamadan sonra kimi alacaklıları olumsuz etkileyen bir tablo ortaya çıktı ve eşin rızası alınmamış bono, çek ve kambiyo senetleri geçersiz sayıldığından alacaklılar, kötü niyetli borçlular karşısında büyük bir mağduriyet yaşadı. 2018 Nisan ayında, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, bir karar birliğine vararak düzenlemenin nasıl yorumlanması gerektiğine son noktayı koydu.
Alınan karara göre, kefalet için halen eşin rızası şart olmaya devam edecek, ancak çek ve bono gibi kambiyo senetleri imzalanırken eş rızası aranmayacak. Kararın alınması ile aslında bono ya da çek olayına karşı da güven artmış oldu. Ticarete güvenin sekteye uğramaması ve kambiyo senetlerine duyulan güvenin azalmaması açısından içtihatın bu şekilde birleştirilmesi özellikle iş dünyası içinde olan pek çok kişi tarafından da isabetli bulundu. Kısaca son düzenleme ile artık bono, çek, kambiyo senetleri imzalarken eşin rızası gerekli değildir.

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