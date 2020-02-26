Denizli'nin Buldan Tekstil Caddesi 14 Mayıs Kavşağında bulunan ve görenleri önce gülümsetip sonra düşündüren tabelaları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kavşakta biri ışıklı olmak üzere 3 adet 'şehir çıkışı' tabelasını gören Murat Koçak adlı vatandaş, "Bu durumun kamera şakası olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan 3 adet 'şehir çıkışı' tabelası görenleri şaşkına çevirdi
Denizli'nin Buldan Tekstil Caddesi 14 Mayıs Kavşağında bulunan ve görenleri önce gülümsetip sonra düşündüren tabelaları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kavşakta biri ışıklı olmak üzere 3 adet 'şehir çıkışı' tabelasını gören Murat Koçak adlı vatandaş, "Bu durumun kamera şakası olduğunu düşünüyoruz" dedi.
- Yaşam
- 26.02.2020
- Gazete
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