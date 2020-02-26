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'nin Buldan ilçesinde bulunan 3 adet 'şehir çıkışı' tabelası görenleri şaşkına çevirdi

'nin 14 Mayıs Kavşağında bulunan ve görenleri önce gülümsetip sonra düşündüren tabelaları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kavşakta biri ışıklı olmak üzere 3 adet 'şehir çıkışı' tabelasını gören adlı vatandaş, "Bu durumun kamera şakası olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Denizli'nin 14 Mayıs Kavşağında bulunan ve görenleri önce gülümsetip sonra düşündüren tabelaları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kavşakta biri ışıklı olmak üzere 3 adet 'şehir çıkışı' tabelasını gören adlı vatandaş, "Bu durumun kamera şakası olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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