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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 'de bazı feribot seferleri iptal edildi. Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceği bildirildi.

  • Yaşam
  • 26.02.2020 09:17
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 09:17
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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 'de feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki -Kabatepe, 15.00 ve 20.00 saatlerindeki Kabatepe-Gökçeada seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'da yapılması planlanan sefer ise 11.00'e alındı.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

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