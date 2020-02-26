Bugünkü
Takvim

'da feci : 8 yaralı

'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı da, 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

  • Yaşam
  • 26.02.2020 09:09
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 09:09
ABONE OL
Aksaray'da feci kaza: 8 yaralı

'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı da, 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Tacın Mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. (39) yönetimindeki 68 HD 015 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Samet Unutan (24) yönetimindeki 27 AHH 677 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yen, eşi İsmigül (42), çocukları Yusuf Eren (3), Hatice (9) ve Kerem Yen (13) ile otomobil sürücü Samet Unutan, yanındaki Merve Yılmaz (20) ve Batuhan Yılmaz (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Aksaray'da feci kaza: 8 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri