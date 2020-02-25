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Son dakika: 'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu

Son dakika haberi... Karayolu Küçükyalı mevkii istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerine dışarı attı.

  • Yaşam
  • 25.02.2020 08:16
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 08:16
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D-100'de araç alev alev yandı
Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise ı kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.



Bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı" dedi. Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü.

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