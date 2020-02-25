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'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! 25 Şubat salı

Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada vatandaşlar çığ düşme tehlikesine karşı da uyarıldı. Peki bugün hangi bölgelerde yağış bekleniyor? , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde .

  • Yaşam
  • 25.02.2020 07:37
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 07:41
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu zamanla batı bölgelerden başlayarak az bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sinop, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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