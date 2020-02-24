Bugünkü
Takvim

Yer: ... Servis şoförünün üzerine tiner döküp yaktı!

'ta servis şoförü Eray C. öğrencileri evlerine bıraktı. Dönüşte Döndü Y'yi aracına aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeli kadın, yanında getirdiği tinerle Eray C'yi yaktı.

ABONE OL
Acil servis!
'ta servis şoförü Eray C. öğrencileri evlerine bıraktı. Dönüşte Döndü Y'yi aracına aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeli kadın, yanında getirdiği tinerle Eray C'yi yaktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Yer: Zonguldak... Servis şoförünün üzerine tiner döküp yaktı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri