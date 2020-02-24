Zonguldak'ta servis şoförü Eray C. öğrencileri evlerine bıraktı. Dönüşte Döndü Y'yi aracına aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeli kadın, yanında getirdiği tinerle Eray C'yi yaktı.
Yer: Zonguldak... Servis şoförünün üzerine tiner döküp yaktı!
Zonguldak'ta servis şoförü Eray C. öğrencileri evlerine bıraktı. Dönüşte Döndü Y'yi aracına aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkeli kadın, yanında getirdiği tinerle Eray C'yi yaktı.
- Yaşam
- 24.02.2020
- Gazete
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