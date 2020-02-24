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Son dakika: 'de Türk şoför şüphesiyle karantina altında

Son dakika haberine göre Kızıltepe'de İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Türk tır şoförü, şüphesiyle gözlem altına alındı.

  • Yaşam
  • 24.02.2020 17:26
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 17:30
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Türk şoför koronavirüs şüphesiyle karantina altında

Tır şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı.

GÖZLEM SÜRESİ BAŞLATILDI
Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.

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