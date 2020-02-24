Mersin ve İstanbul'da yapılan yarışmalarda milli atletler Özlem Becerek ve Ersu Şaşma yeni Türkiye rekorları kırdı. Becerek, disk atmada U20 Türkiye rekorunu yeniledi, 58.09'luk derece yaptı. Sırıkla atlamada ise Ersu Şaşma geçen hafta yaptığı 5.50'lik U23 rekorunu, 5.60'a yükseltti.
Rekor üstüne rekor
Mersin ve İstanbul'da yapılan yarışmalarda milli atletler Özlem Becerek ve Ersu Şaşma yeni Türkiye rekorları kırdı. Becerek, disk atmada U20 Türkiye rekorunu yeniledi, 58.09'luk derece yaptı. Sırıkla atlamada ise Ersu Şaşma geçen hafta yaptığı 5.50'lik U23 rekorunu, 5.60'a yükseltti.
- Yaşam
- 24.02.2020
- Gazete
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