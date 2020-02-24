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ve 'da yapılan yarışmalarda milli atletler ve yeni rekorları kırdı. Becerek, disk atmada U20 Türkiye rekorunu yeniledi, 58.09'luk derece yaptı. Sırıkla atlamada ise Ersu Şaşma geçen hafta yaptığı 5.50'lik rekorunu, 5.60'a yükseltti.

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Rekor üstüne rekor
Mersin ve 'da yapılan yarışmalarda milli atletler Özlem Becerek ve Ersu Şaşma yeni rekorları kırdı. Becerek, disk atmada U20 Türkiye rekorunu yeniledi, 58.09'luk derece yaptı. Sırıkla atlamada ise geçen hafta yaptığı 5.50'lik rekorunu, 5.60'a yükseltti.

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