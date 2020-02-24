UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin 60 lira olan giriş ücreti 80 liraya çıktı. Yeni fiyata Denizlililer'den itiraz geldi. Mete Aydın adlı vatandaş, yabancılar ile birlikte yerli turistin de Pamukkale'yi görmesi gerektiğini belirterek, "Fiyat inmeli" dedi. Cemal Saraç "Denizliliyim ama yabancılar geziyor, biz gezemiyoruz" derken; Mehmet Yıldırım da Denizli'ye geleli 4 yıl olmasına rağmen Pamukkale'yi görmediğini söyledi. Büşra Kasap ise "Burada öğrenciyim, görerek öğrenmek istiyoruz" dedi.
Pamuk eller cebe
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin 60 lira olan giriş ücreti 80 liraya çıktı. Yeni fiyata Denizlililer'den itiraz geldi. Mete Aydın adlı vatandaş, yabancılar ile birlikte yerli turistin de Pamukkale'yi görmesi gerektiğini belirterek, "Fiyat inmeli" dedi. Cemal Saraç "Denizliliyim ama yabancılar geziyor, biz gezemiyoruz" derken; Mehmet Yıldırım da Denizli'ye geleli 4 yıl olmasına rağmen Pamukkale'yi görmediğini söyledi. Büşra Kasap ise "Burada öğrenciyim, görerek öğrenmek istiyoruz" dedi.
- Yaşam
- 24.02.2020
- Gazete
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