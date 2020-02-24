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Pamuk eller cebe

'nde yer alan 'nin 60 lira olan giriş ücreti 80 liraya çıktı. Yeni fiyata liler'den itiraz geldi. adlı vatandaş, yabancılar ile birlikte yerli turistin de Pamukkale'yi görmesi gerektiğini belirterek, "Fiyat inmeli" dedi. "Denizliliyim ama yabancılar geziyor, biz gezemiyoruz" derken; da Denizli'ye geleli 4 yıl olmasına rağmen Pamukkale'yi görmediğini söyledi. ise "Burada öğrenciyim, görerek öğrenmek istiyoruz" dedi.

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Pamuk eller cebe
UNESCO 'nde yer alan 'nin 60 lira olan giriş ücreti 80 liraya çıktı. Yeni fiyata liler'den itiraz geldi. Mete Aydın adlı vatandaş, yabancılar ile birlikte yerli turistin de Pamukkale'yi görmesi gerektiğini belirterek, "Fiyat inmeli" dedi. Cemal Saraç "Denizliliyim ama yabancılar geziyor, biz gezemiyoruz" derken; Mehmet Yıldırım da Denizli'ye geleli 4 yıl olmasına rağmen Pamukkale'yi görmediğini söyledi. ise "Burada öğrenciyim, görerek öğrenmek istiyoruz" dedi.

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