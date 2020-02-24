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Kaplumbağa operasyonu

ve ekipleri, üzerinden 8 'timsah yiyen' ve 4 'mahmuzlu' kaplumbağayı 16 bin 400 liraya satmaya çalışan kişiyi yakaladı. Kaplumbağalar korumaya alındı, 7 bin 667 lira ceza kesildi.

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