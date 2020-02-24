Kalp dayanmaz! Farklı şehirlerden acı haber geldi...

Farklı şehirlerden acı haber geldi. 4 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi. İstanbul'da lise öğrencisi Merve Duran (16), dün evde fenalaştı. Kalp krizi belirlenen genç kız, kurtarılamadı. Trabzon'da, Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini izleyen Ahmet Yetim (37), Beşiktaş'ın 2'nci golünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bitlis'te hemşire Fatma Bıçak'tan (26) haber alamayan ev arkadaşı, odasına gitti. Genç kızın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Kayseri'de ise spor salonunda koşu bandında kalp krizi geçiren 19 yaşındaki lise öğrencisi Bayram İnce hayatını kaybetti.
TRABZON
Ahmet Yetim
İSTANBUL
Merve Duran
KAYSERİ
Bayram İnce
TRABZON
Ahmet Yetim
İSTANBUL
Merve Duran
KAYSERİ
Bayram İnce
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