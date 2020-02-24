Bugünkü
Takvim

Kalp dayanmaz! Farklı şehirlerden acı haber geldi...

Farklı şehirlerden acı haber geldi... ’da , ’da , ’te , ’de ise kalp krizinden öldü...

ABONE OL
Kalp dayanmaz!
Farklı şehirlerden acı haber geldi. 4 kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi. 'da lise öğrencisi Merve Duran (16), dün evde fenalaştı. Kalp krizi belirlenen genç kız, kurtarılamadı. 'da, -Trabzonspor mücadelesini izleyen Ahmet Yetim (37), Beşiktaş'ın 2'nci golünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 'te hemşire Fatma Bıçak'tan (26) haber alamayan ev arkadaşı, odasına gitti. Genç kızın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. 'de ise spor salonunda koşu bandında kalp krizi geçiren 19 yaşındaki lise öğrencisi Bayram İnce hayatını kaybetti.



TRABZON




İSTANBUL
Merve Duran



KAYSERİ
Bayram İnce

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Kalp dayanmaz! Farklı şehirlerden acı haber geldi...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri