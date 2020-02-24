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'da kaybolan 3 liseli gençten 4 gündür haber yok

'da lise öğrencileri (16),  (16) ve (16), 4 gün önce ortadan kayboldu. Yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen genç kızlara ulaşılamadı. Ailelerin sürüyor.

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Kayıp kızlar!
Isparta'da lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), 4 gün önce ortadan kayboldu. Yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen genç kızlara ulaşılamadı. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

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