Isparta'da lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), 4 gün önce ortadan kayboldu. Yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen genç kızlara ulaşılamadı. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.
Isparta'da kaybolan 3 liseli gençten 4 gündür haber yok
Isparta'da lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), 4 gün önce ortadan kayboldu. Yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Tüm aramalara rağmen genç kızlara ulaşılamadı. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.
- Yaşam
- 24.02.2020
- Gazete
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