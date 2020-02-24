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Hukuk zaferi

'de yaşayan , yaklaşık 3 yıl önce sıfır olarak aldığı aracın hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin arızalı olduğunu görünce firmaya dava açtı. Dava süresince aracını kullanmak zorunda kalan Yazıcıoğlu, 2.5 yılın sonunda hukuk mücadelesini kazandı.

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Hukuk zaferi
İzmir'de yaşayan Yusuf Yazıcıoğlu, yaklaşık 3 yıl önce sıfır olarak aldığı aracın hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin arızalı olduğunu görünce firmaya dava açtı. Dava süresince aracını kullanmak zorunda kalan Yazıcıoğlu, 2.5 yılın sonunda hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, Yazıcıoğlu'nu haklı bularak, aracın 2019 bir model araçla değişmesine, bu mümkün değil ise aracın güncel piyasa değerine göre para iadesine karar verdi.

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