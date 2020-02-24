3 aylar ibadetleri nelerdir? 3 aylar karşılama orucu kaç gün tutulur? 3 aylarda neler yapılır? Soruları müslüman aleminin en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Mübarek aylardan olan 3 aylar (Recep, Şaban, Ramazan) yarın, yani 25 Şubat Salı günü başlıyor. İçinde Regaib ve Miraç kandilleri de olan Recep ayı için Allah'ın ayı diyen Hz. Muhammed 3 aylarda nasıl dua ederdi, 3 ayları oruçlu karşılamak farz mı, 3 aylar duası ve ibadetleri nasıl? Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır.



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