İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın!

Son dakika haberlerine göre... İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberlerine göre... İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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