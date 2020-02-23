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'nde korkutan !

Son dakika haberlerine göre... 'nde 5 katlı bir binanın 3. katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

  • Yaşam
  • 23.02.2020 09:57
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 09:57
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İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın!

Son dakika haberlerine göre... 'nde 5 katlı bir binanın 3. katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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