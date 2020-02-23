Almanya'da yaşanan ırkçı saldırı, dünyayı sarstı. Hanau kentinde önceki gece Türklere ait iki nargile kafe silahlı saldırıya uğradı. 5'i Türk 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen aşırı sağcı Tobias Rathjen'in evine gidip annesini de kurşuna dizdikten sonra intihar ettiği vurgulandı. Yaşanan bu olay, ülkede büyük tepkiye yol açtı.
Saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar için anma töreni düzenlendi.
Dün, binlerce kişi saldırının yaşandığı kafenin önüne çiçek bıraktı. Hayatını kaybeden Gökhan Gültekin'in babası Behçet Gültekin, o akşam yaşananları şöyle anlattı: "İşyerinden geçerken ona selam verdim. Birkaç arkadaşıyla oturuyorlardı, 2 dakika sonra öldürdüler, ayrılmamız 2 dakika sürdü. Ben inanmadım."
Metin Ünvar
Saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar için anma töreni düzenlendi.
Dün, binlerce kişi saldırının yaşandığı kafenin önüne çiçek bıraktı. Hayatını kaybeden Gökhan Gültekin'in babası Behçet Gültekin, o akşam yaşananları şöyle anlattı: "İşyerinden geçerken ona selam verdim. Birkaç arkadaşıyla oturuyorlardı, 2 dakika sonra öldürdüler, ayrılmamız 2 dakika sürdü. Ben inanmadım."
Metin Ünvar
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