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’daki ırkçı saldırıda oğlunu kaybeden : Selam verdim, iki dakika sonra oğlumu öldürdü

’daki saldırıda hayatını kaybedenler için dün anma töreni yapıldı. Baba , yaşananları şöyle anlattı: Yolda selam verdim. İki dakika sonra oğlumu öldürdü.

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Baba acı
Almanya'da yaşanan ırkçı saldırı, dünyayı sarstı. kentinde önceki gece Türklere ait iki nargile kafe silahlı saldırıya uğradı. 5'i Türk 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen Tobias Rathjen'in evine gidip annesini de kurşuna dizdikten sonra intihar ettiği vurgulandı. Yaşanan bu olay, ülkede büyük tepkiye yol açtı.



Saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar için anma töreni düzenlendi.



Dün, binlerce kişi saldırının yaşandığı kafenin önüne çiçek bıraktı. Hayatını kaybeden 'in babası , o akşam yaşananları şöyle anlattı: "İşyerinden geçerken ona selam verdim. Birkaç arkadaşıyla oturuyorlardı, 2 dakika sonra öldürdüler, ayrılmamız 2 dakika sürdü. Ben inanmadım."


Metin Ünvar

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