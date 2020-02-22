Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 48'inci günde de sürdürüldü. Genç kız, tahliye türbinleri açılarak debisi en az 6 metre düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde arandı. Ancak Gülistan'ın izine rastlanmadı.
Gülistan’dan iz yok
Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 48'inci günde de sürdürüldü. Genç kız, tahliye türbinleri açılarak debisi en az 6 metre düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde arandı. Ancak Gülistan'ın izine rastlanmadı.
- Yaşam
- 22.02.2020
- Gazete
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