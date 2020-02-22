Gülistan’dan iz yok

Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 48'inci günde de sürdürüldü. Genç kız, tahliye türbinleri açılarak debisi en az 6 metre düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde arandı. Ancak Gülistan'ın izine rastlanmadı.