Ferrari’ye bahçe hortumu!

ünlü semti Monte Carlo'da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. Park halinde iken alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Ferrari'nin değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro (8 milyon Türk lirası) olduğunu öğrenildi.