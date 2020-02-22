Fransa'nın ünlü semti Monte Carlo'da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. Park halinde iken alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Ferrari'nin değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro (8 milyon Türk lirası) olduğunu öğrenildi.
Ferrari’ye bahçe hortumu!
Fransa'nın ünlü semti Monte Carlo'da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı.
- Yaşam
- 22.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.