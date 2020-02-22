Bugünkü
Takvim

Ferrari’ye bahçe hortumu!

Fransa'nın ünlü semti Monte Carlo'da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı.

ABONE OL
Ferrari’ye bahçe hortumu!
Fransa'nın ünlü semti Monte Carlo'da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen Ferrari F40 modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. Park halinde iken alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Ferrari'nin değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro (8 milyon Türk lirası) olduğunu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Ferrari’ye bahçe hortumu!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri