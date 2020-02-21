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: İstanbul 'nda : 2 kişi yaralandı

haberi... 'nda gerçekleştirilen da, biri ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kaçan saldırganların yakalanması çalışmaları ise sürüyor.

  • Yaşam
  • 22.02.2020 06:51
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 07:06
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Alınan bilgiye göre, Bostan Mahallesi Kurdela Sokakta, henüz belirlenmeyen bir nedenle 2 kişiye da bulunuldu. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bu arada, yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kaçan saldırganların yakalanması çalışmaları ise sürüyor.

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