İstanbul'da konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda göbek atıp oynarken, diğer bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında "drift" yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Maganda düğünü
İstanbul'da konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda göbek atıp oynarken, diğer bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında "drift" yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
- Yaşam
- 20.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.