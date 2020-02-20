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Maganda düğünü

'da konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda göbek atıp oynarken, diğer bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında "drift" yaptı. O anlar paylaşıldı.

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Maganda düğünü
İstanbul'da konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda göbek atıp oynarken, diğer bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında "drift" yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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