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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliğine başvuran bir iş adamı, imzasının taklit edilerek kendi adına 5 milyon liralık senet düzenlendiğini, bunun da icraya verildiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle çeteyi teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların iş adamlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon lira borçlandırılıp icra yoluyla tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi.

İmza operasyon
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliğine başvuran bir iş adamı, imzasının taklit edilerek kendi adına 5 milyon liralık senet düzenlendiğini, bunun da icraya verildiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle çeteyi teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların iş adamlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon lira borçlandırılıp icra yoluyla tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi. Polis bu tespit üzerine Adana ve İstanbul'da 14 zanlıyı belirledi. Polis bu zanlıların yakalanması için Adana ve İstanbul'da 18 ayrı adrese 14 Şubat günü baskın yaparak, 13'ünü yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise şüphelilerin kendi arasında düzenlediği toplam 30 bin liralık senet, birçok evrak ile dijital malzemeler ele geçirildi.

SUÇLU DEĞİLİZ!
Gözaltına alınanlar, yüzlerini kapatmaya çalışırken, atfedilen suçlarla ilgilerinin olmadığını söyledi.

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