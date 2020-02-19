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Film gibi hayat! Elektriği bile olmayan adada tek başına yaşıyor

'de yaşayan 81 yaşındaki , 14 yıl önce Gölü'nde bulunan adaya yerleşti. Tek bir ağacın bile olmadığı adaya 3 bin 500 fidan dikti. akademisyeni , Ziya Abay'ın hayatını belgesel yapmaya karar verdi. Çekimleri 15 gün süren belgesele "Ada'm" ismi verildi.

Film gibi hayat
Tunceli'de yaşayan 81 yaşındaki , 14 yıl önce Gölü'nde bulunan adaya yerleşti. Tek bir ağacın bile olmadığı adaya 3 bin 500 fidan dikti. akademisyeni , Ziya Abay'ın hayatını belgesel yapmaya karar verdi. Çekimleri 15 gün süren belgesele "Ada'm" ismi verildi.



Ziya Abay, elektriği bile olmayan adada tek başına yaşıyor

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