Film gibi hayat! Elektriği bile olmayan adada tek başına yaşıyor

Tunceli'de yaşayan 81 yaşındaki Ziya Abay, 14 yıl önce Keban Barajı Gölü'nde bulunan adaya yerleşti. Tek bir ağacın bile olmadığı adaya 3 bin 500 fidan dikti. Radyo Televizyon Bölümü akademisyeni Turgay Kural, Ziya Abay'ın hayatını belgesel yapmaya karar verdi. Çekimleri 15 gün süren belgesele "Ada'm" ismi verildi.
Ziya Abay, elektriği bile olmayan adada tek başına yaşıyor
Ziya Abay, elektriği bile olmayan adada tek başına yaşıyor
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