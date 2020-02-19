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Buz tutmuş gölde oynadılar

 Anadolu, buz tuttu. ve sınırları arasında bulunan , dondu. Bölgeye giden ler buz tutmuş gölde oynadı. O anlar, fotoğraflara böyle yansıdı.

'Çıldır'mışlar!
Doğu Anadolu, buz tuttu. Kars ve Ardahan sınırları arasında bulunan Çıldır Gölü, dondu. Bölgeye giden ler buz tutmuş gölde oynadı. O anlar, fotoğraflara böyle yansıdı.

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