Doğu Anadolu, buz tuttu. Kars ve Ardahan sınırları arasında bulunan Çıldır Gölü, dondu. Bölgeye giden turistler buz tutmuş gölde futbol oynadı. O anlar, fotoğraflara böyle yansıdı. Doğu Anadolu, buz tuttu. Kars ve Ardahan sınırları arasında bulunan Çıldır Gölü, dondu. Bölgeye giden turistler buz tutmuş gölde futbol oynadı. O anlar, fotoğraflara böyle yansıdı.
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