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Bursa'da komşu cinayeti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam akılalmaz bir olay gerçekleşti. Erhan Ç. isimli şahıs, Emre Şahin'i telefon ederek evine çağırdı. Ç.'nin davetine olumlu yanıt veren Şahin, üst kattaki komşusuna gitti. İkili bir süre sonra tartışmaya başlarken, Erhan Ç., alt komşusu Emre Şahin'i başından silahla vurarak öldürdü.

YAZIK EMRE’YE
Bursa'da Erhan Ç, alt katta oturan Emre Şahin'i eve davet etti. Tabanca ile başından vurarak katletti.

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