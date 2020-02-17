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  • 17.02.2020 09:29
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 09:29

'da feci : Yaralılar var

'ın Muratlı ilçesinde yağıştan dolayı kaygan zemin yı getirdi. Tek taraflı kazada iki kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da feci kaza: Yaralılar var

Olay, sabah saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı'dan Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir eden Aytaç Ç. sevk ve idaresindeki kamyon, yağıştan ötürü kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyon sürücüsü Aytaç Ç. ve yanındaki Osman K. yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kamyon kasasında yüklü kimyasal malzemeler de etrafa saçıldı. Yolun iki şeridi trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe açarak bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan kamyon için kurtarıcı çağrıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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