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  • 17.02.2020 09:29
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 09:29

Muhammed Veli Dümez'in ölümünü çözecek

 Çınar’da 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez’in öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Muhammet’in ustura ile öldürüldüğü öğrenildi. Çocuğun tırnak arasında örnekleri bulundu. Jandarma tarafından yürütülen soruşturmada katil veya katillerin bulunması için özel bir ekip oluşturuldu.

Özel ekip hazır! Ölümü böyle çözülecek
Çınar'da 8 yaşındaki adlı çocuk metruk bir evde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hürriyet'in haberine göre Jandarma tarafından başlatılan soruşturmada usturayla çocuğun yüzü, vücudunun değişik yerleri ve boğazının kesildiği belirlendi.



Olayın ardından arama çalışmalarına katılan ve 'burada olabilir' diye aramaları metruk eve yönlendiren dayısı V.T. ve halası H.T. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sevkedildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Halanın evinde bulunan bez parçalarındaki kanların hayvan kanı olduğu belirlendi. Otopside çocuğun tırnakları arasında örnekleri bulundu. Örnekler kriminal laboratuvara mukayese için gönderildi.

Jandarma tarafından yürütülen soruşturmada katil veya katillerin bulunması için özel bir ekip oluşturuldu.

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