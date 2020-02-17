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  • 17.02.2020 15:21
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 15:21

'da lisedeki dehşette yeni gelişme! Vurulan okul müdürünün arkadaşı olay anını anlattı: 'Seni vuracağım' demiş

'da bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürü Güler'i silahla yaraladıktan sonra a kalkıştı. Vurulan okul müdürünün arkadaşı olay anını anlattı. Yılmaz, "Kendisi izin istedi verdim diyor. 10 gün izin kullandı geldi. Odama geldi kapıyı kapattı ben seni vuracağım diyerek ateş etti." dedi.

Ankara'da lisedeki dehşette yeni gelişme!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü makam odasında yaralayan Murat Ekinci, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla girişiminde bulundu. Okulda silah sesleri duyulurken, panik yaşayan öğrenciler öğretmenler tarafından kısa sürede tahliye edildi.

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