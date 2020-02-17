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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 10:49

Son dakika: 'da lisede dehşet! Okul müdürünü vurup etmeye kalktı

Son dakika haberine göre Etimesgut'ta bir lisede güvenlik görevlisi tartıştığı okul müdürünü yaraladıktan sonra girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan okul müdürünün hayati tehlikeyi atlattığı, zanlının ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi.

Lisede dehşet! Müdürü vurup intihar etmeye kalktı

Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü yaralayan M.E, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Öte yandan silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi.

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