Bugünkü
Takvim

Yüzde 99 düşürüldü!

'da, 2007'de yolcu uçağı düştü. Prof. Dr. ve beraberindeki akademisyenlerle birlikte 57 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, yüzde 99 oranla düşürüldüğünü iddia eden Prof. Dr. , "O uçak düşürülmeseydi, bugün 'de asil üye olurdu. Türkiye toryum yarışında dünyada liderler arasında olurdu " dedi.

Yüzde 99 düşürüldü!

Isparta'da, 2007'de yolcu uçağı düştü. Prof. Dr. Engin Arık ve beraberindeki akademisyenlerle birlikte 57 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, yüzde 99 oranla düşürüldüğünü iddia eden Prof. Dr. Saleh Sultansoy, "O uçak düşürülmeseydi, bugün 'de asil üye olurdu. Türkiye toryum yarışında dünyada liderler arasında olurdu " dedi.



Prof. Dr. , beraberindeki akademisyenlerle birlikte kazada can verdi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Yüzde 99 düşürüldü!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri