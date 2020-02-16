Isparta'da, 30 Kasım 2007'de yolcu uçağı düştü. Prof. Dr. Engin Arık ve beraberindeki akademisyenlerle birlikte 57 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, yüzde 99 oranla düşürüldüğünü iddia eden Prof. Dr. Saleh Sultansoy, "O uçak düşürülmeseydi, Türkiye bugün CERN'de asil üye olurdu. Türkiye toryum yarışında dünyada liderler arasında olurdu " dedi.
Prof. Dr. Engin Arık, beraberindeki akademisyenlerle birlikte kazada can verdi.
Saleh Sultansoy
- Yaşam
- 16.02.2020
- Gazete
Yüzde 99 düşürüldü!
Isparta'da, 30 Kasım 2007'de yolcu uçağı düştü. Prof. Dr. Engin Arık ve beraberindeki akademisyenlerle birlikte 57 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, yüzde 99 oranla düşürüldüğünü iddia eden Prof. Dr. Saleh Sultansoy, "O uçak düşürülmeseydi, Türkiye bugün CERN'de asil üye olurdu. Türkiye toryum yarışında dünyada liderler arasında olurdu " dedi.
Isparta'da, 30 Kasım 2007'de yolcu uçağı düştü. Prof. Dr. Engin Arık ve beraberindeki akademisyenlerle birlikte 57 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, yüzde 99 oranla düşürüldüğünü iddia eden Prof. Dr. Saleh Sultansoy, "O uçak düşürülmeseydi, Türkiye bugün CERN'de asil üye olurdu. Türkiye toryum yarışında dünyada liderler arasında olurdu " dedi.
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