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  • 16.02.2020 17:12
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 17:22

'da gemi yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

tershanesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Makine dairesinde başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği öğrenildi.

'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Tuzla'da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Gemiyi dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

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