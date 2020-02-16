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  • 16.02.2020 20:09
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 20:15

'ta polise bıçakla direnen vurularak yakalandı!

Son dakika haberine göre 'ta sivil ekiplerin gözaltına almak istediği , polise bıçakla direndi. Bulunduğu dükkanı yakmaya çalışan kişi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hareketli dakikalar! Polis vurarak...

'ta sivil ekiplerin gözaltına almak istediği , polise bıçakla direndi. Şahıs polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipler, cezaevi firarisi olduğunu tespit ettikleri Y.G.'yi gözaltına almak istedi. Polislere bıçakla saldırarak direnen cezaevi firarisi, yakalanmamak için dükkanı yakmaya çalıştı.

POLİS EKİPLERİ BACAĞINDAN VURDU
Ekipler, kendilerine direnen ve yangın çıkarmaya çalışan firariyi bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Y.G., ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kıraathaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri, dükkan içinde incelemelerde bulundu.

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