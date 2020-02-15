Çin'in yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını altındaki Wuhan kentinden tahliye edilen 42 kişinin Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'ndeki gözlem süreleri doldu. Vatandaşların bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 günlük süre bitti. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam ediyor olacaklar. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor. Bilim kurulunun bu anlamda herhangi bir önerisi yok" dedi. Çin'den gelen yolcular arasında yer alan İngilizce Öğretmeni Burcu Öner'le ilgili garip bir tesadüf de ortaya çıktı. Öner, "Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum. Şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem 'ben seni orada dünyaya getirmiştim' dedi. Odama çıktıktan sonra annem 'üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım' dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti" sözleriyle ifade etti.
Burcu Öner, doğduğu hastanede gözetim altında kaldı.
BURAK ERDEM ÇELİK
KORKUTAN AÇIKLAMA
Coronavirüs (Covid- 19) salgınında can kaybı 1381'e yükseldi. Dün, virüsle bağlantılı olarak 242 kişi hayatını kaybederken, bunun açık ara farkla şu ana kadar kaydedilen en büyük sayı olduğu belirtildi. Hong Kong'da dünyaca ünlü salgın hastalık uzmanı Profesör Gabriel Leung, yeni tür coronavirüs salgınının kontrol altına alınmaması halinde 'dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebileceğini' söyledi.
ÇARE REMDESİVİR Mİ
Hong Kong Çin Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Tedavi Bilimi Bölümü Başkanı David SC Hui, Coronavirüs taşıyan 100'den fazla kişinin Ebola ilacı olarak kullanılan "Remdesivir"e olumlu yanıt verdiğini açıkladı.
İŞTE CORONA VİRÜS
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, tarama ve transmisyon elektron mikroskoplarında corona virüsün görüntülerini üretti.
İŞSİZLİK PANİĞİ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs Çin ve dünya ekonomisini olumsuz anlamda etkilerken birçok şirket mağazalarını kapatmaya devam ediyor. Uzmanlar ise, Coronavirüsten Çin ve dünya ekonomisinin ciddi anlamda olumsuz olarak etkilendiğini ve riskin arttığını ifade etti.
FORMULA DA GİTTİ
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden coronavirüs, sporu da vurdu... Basketboldan yüzmeye, atletizmden boksa hatta futbol da iptal edildi. Son olarak Formula 1, Çin'i üzdü. Formula 1 yetkilileri, "Şanghay'da 19 Nisan'da yapılması planlanan Grand Prix, ertelendi" dedi. Uzmanlar, bu kararın riski gözler önüne serdiğini söyledi.
Burcu Öner, doğduğu hastanede gözetim altında kaldı.
BURAK ERDEM ÇELİK
KORKUTAN AÇIKLAMA
Coronavirüs (Covid- 19) salgınında can kaybı 1381'e yükseldi. Dün, virüsle bağlantılı olarak 242 kişi hayatını kaybederken, bunun açık ara farkla şu ana kadar kaydedilen en büyük sayı olduğu belirtildi. Hong Kong'da dünyaca ünlü salgın hastalık uzmanı Profesör Gabriel Leung, yeni tür coronavirüs salgınının kontrol altına alınmaması halinde 'dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebileceğini' söyledi.
ÇARE REMDESİVİR Mİ
Hong Kong Çin Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Tedavi Bilimi Bölümü Başkanı David SC Hui, Coronavirüs taşıyan 100'den fazla kişinin Ebola ilacı olarak kullanılan "Remdesivir"e olumlu yanıt verdiğini açıkladı.
İŞTE CORONA VİRÜS
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, tarama ve transmisyon elektron mikroskoplarında corona virüsün görüntülerini üretti.
İŞSİZLİK PANİĞİ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs Çin ve dünya ekonomisini olumsuz anlamda etkilerken birçok şirket mağazalarını kapatmaya devam ediyor. Uzmanlar ise, Coronavirüsten Çin ve dünya ekonomisinin ciddi anlamda olumsuz olarak etkilendiğini ve riskin arttığını ifade etti.
FORMULA DA GİTTİ
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden coronavirüs, sporu da vurdu... Basketboldan yüzmeye, atletizmden boksa hatta futbol da iptal edildi. Son olarak Formula 1, Çin'i üzdü. Formula 1 yetkilileri, "Şanghay'da 19 Nisan'da yapılması planlanan Grand Prix, ertelendi" dedi. Uzmanlar, bu kararın riski gözler önüne serdiğini söyledi.
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