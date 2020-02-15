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Bir 'Cihan' hediye

doğumlu gurbetçi cu , 14 Şubat ’nde hastanede yatan çocukları ziyaret etti. Kıyafet ve oyuncaklarla moral verdi.

Bir 'Cihan' hediye
Almanya doğumlu genç cu Cihan Çayan Duman (24), sosyal medyadaki takipçileriyle birlikte anlamlı bir projeye imza attı. Daha önce Fethiyespor ile 'de bir futbol takımında oynayan Duman, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören hasta çocuklara çeşitli kıyafetler ve oyuncaklar hediye etti. Genç futbolcu, hasta çocukları ziyaret ederek doktorlarla birlikte onlara ' hediyesi' verdi. Duman, 'da yeni futbol takımı görüşmeleri devam ederken sırf bu özel gün için 'a geldiğini söyledi.

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