Bir 'Cihan' hediye

Almanya doğumlu genç futbolcu Cihan Çayan Duman (24), sosyal medyadaki takipçileriyle birlikte anlamlı bir projeye imza attı. Daha önce Fethiyespor ile KKTC'de bir futbol takımında oynayan Duman, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören hasta çocuklara çeşitli kıyafetler ve oyuncaklar hediye etti. Genç futbolcu, hasta çocukları ziyaret ederek doktorlarla birlikte onlara 'Sevgililer Günü hediyesi' verdi. Duman, Almanya'da yeni futbol takımı görüşmeleri devam ederken sırf bu özel gün için İstanbul'a geldiğini söyledi.
- Yaşam
- 15.02.2020
- Gazete
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