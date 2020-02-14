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  • 14.02.2020 07:43
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 07:43

ilk ne zaman kutlandı? İşte 14 Şubat

Bugün 14 Şubat ... Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilenler arasında Sevgililer Günü'nün ne zaman ortaya çıktığı yer aldı. , günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, ? Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte ...

Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı?

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Sevgililer Günü için hediyeler alındı, planlar yapıldı. Sevgililer Günü'nün gelmesi ile birlikte en çok merak edilenler arasında Sevgililer Günü'nün tarihçesi yer aldı. Peki, bugünün nasıl ortaya çıktığını, tarihte nasıl kutlandığını biliyor musunuz? Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi...,

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Sevgililer Günü'nün başlangıcı Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. 14 ve 15 Şubat tarihleri eski Roma halkının hayatında da önemli bir yere sahipti.

Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da biliniyordu.

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