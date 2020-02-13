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  • 13.02.2020 22:35
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 22:35

Son dakika: ’de çığ düştü! Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Son dakika haberi! ’nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı. Olay yerinde karayolları ve jandarma ekipleri ile birlikte ve UMKE ekipleri de sevk edildi.

Bir çığ da Kayseri’de düştü!

-Kahramanmaraş kara yolunda çığ düşmesi sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü.



ÇIĞ ALTINDA KALAN YOK
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.

Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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