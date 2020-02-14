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2. Tosuncuk vakası! 10 milyon vurgun yaptı ’da enselendi

10 milyon vurgun yaptı ’da enselendi... A. "çok yatır, çok kazan" vaadiyle 30 bin kişiyi kandırdı. 10 milyon TL topladı. Gürcistan'da yakalandı.

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