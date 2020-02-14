10 milyon vurgun yaptı Gürcistan’da enselendi... İzmirli Atakan A. 'çok yatır, çok kazan' vaadiyle 30 bin kişiyi kandırdı. 10 milyon TL topladı. Gürcistan'da yakalandı. İzmirli Atakan A. 'çok yatır, çok kazan' vaadiyle 30 bin kişiyi kandırdı. 10 milyon TL topladı. Gürcistan'da yakalandı. Tosuncuk Mehmet Aydın
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