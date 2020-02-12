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Yasa dışı bahis oynatan çeteyi paylaşımları yakalattı!

'da dolandırıcılar, 95 kişiye yasa dışı bahis oynattı. 2 milyon 165 bin liralarını aldı. Vatandaştan çaldıkları paraları tatilde ve eğlencede harcayan çeteyi, paylaşımları yakalattı.

'Para'landılar
Adana'da dolandırıcılar, 95 kişiye yasa dışı bahis oynattı. 2 milyon 165 bin liralarını aldı. Vatandaştan çaldıkları paraları tatilde ve eğlencede harcayan çeteyi, paylaşımları yakalattı. Ele başı Mahsun Ş. ile birlikte göz altına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı. Ayrıca bir zanlının vatandaştan dolandırdığı para ile arkadaşının kafasına şaka ile vurduğu görüntü de ortaya çıktı.



Çete üyeleri, birbirini parayla dövdüğü anları sosyal medyadan paylaşmıştı

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