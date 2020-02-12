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  • 12.02.2020 17:39
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 17:39

'de 120 köy yolu kardan kapandı

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yolları temizleme çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de 120 köy yolu kardan kapandı

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yolları temizleme çalışmaları sürüyor. Öte yandan -Erzincan karayolunda etkili olan fırtına nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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