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  • 12.02.2020 17:40
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 17:40

'da traktör devrildi: 1 ölü

'ın Altınözü ilçesinde kaygan yoldan devrilen traktörün 70 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. ekipleri yla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Enek Mahallesinde Ahmet Ayaoğlu (70) yönetimindeki 01 Z 1028 plakalı traktör, karla beraber kayganlaşan yolda devrildi. Araçtan düşen Ahmet Ayoğlu hayatını kaybetti.

Altınözü İlçe ekipleri yla ilgili inceleme başlattı.

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