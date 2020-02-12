Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Enek Mahallesinde Ahmet Ayaoğlu (70) yönetimindeki 01 Z 1028 plakalı traktör, karla beraber kayganlaşan yolda devrildi. Araçtan düşen Ahmet Ayoğlu hayatını kaybetti.
Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaygan yoldan devrilen traktörün 70 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Enek Mahallesinde Ahmet Ayaoğlu (70) yönetimindeki 01 Z 1028 plakalı traktör, karla beraber kayganlaşan yolda devrildi. Araçtan düşen Ahmet Ayoğlu hayatını kaybetti.
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