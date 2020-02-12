Bugünkü
Takvim

7 yaşındaki , sanat camiasında '' olarak nam saldı

'nın kentinde yaşayan ailesinin 7 yaşındaki oğulları , sanat camiasında '' olarak nam saldı. Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarında haber olan Akar'ın resimleri, binlerce euroya alıcı buluyor.

Minik Picasso
Almanya'nın kentinde yaşayan ailesinin 7 yaşındaki oğulları Mikail Akar, sanat camiasında 'Minik Picasso' olarak nam saldı. Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarında haber olan Akar'ın resimleri, binlerce euroya alıcı buluyor. Köln'de açılan 12'nci sergisinde konuşan , resim yapmayı, özellikle de figür resimleri yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Herkesin ilgi göstermesi, beni gururlandırıyor" dedi. Baba Kerem Akar ise oğullarının ilk sergisini 4 yaşındayken yaptığını vurgulayarak, "Picasso ilk sergisini 7 yaşında yapmış. Şu an Mikail'e tüm dünyadan sergi teklifleri geliyor" diye konuştu.



İlk sergisini 4 yaşında açan Erzurumlu Mikail'i (7), dünya basını Picasso olarak tanıtıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri7 yaşındaki Mikail Akar, sanat camiasında 'Minik Picasso' olarak nam saldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri