Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Erzurumlu Akar ailesinin 7 yaşındaki oğulları Mikail Akar, sanat camiasında 'Minik Picasso' olarak nam saldı. Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarında haber olan Akar'ın resimleri, binlerce euroya alıcı buluyor. Köln'de açılan 12'nci sergisinde konuşan Mikail Akar, resim yapmayı, özellikle de figür resimleri yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Herkesin ilgi göstermesi, beni gururlandırıyor" dedi. Baba Kerem Akar ise oğullarının ilk sergisini 4 yaşındayken yaptığını vurgulayarak, "Picasso ilk sergisini 7 yaşında yapmış. Şu an Mikail'e tüm dünyadan sergi teklifleri geliyor" diye konuştu.
İlk sergisini 4 yaşında açan Erzurumlu Mikail'i (7), dünya basını Picasso olarak tanıtıyor.
İlk sergisini 4 yaşında açan Erzurumlu Mikail'i (7), dünya basını Picasso olarak tanıtıyor.
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