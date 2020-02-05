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  • 05.02.2020 09:37
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:37

'de 67  yakalandı

'de'nin ilçesi açıklarında, botlarla yasa dışı yollardan 'ın 'na geçiş yapmak isteyen 67 , ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçesi Küçükkuyu açıkları ile Sivrice burnu açıklarında 2 operasyon düzenledi. Ekipler, 2 lastik bot içinde, yasa dışı yollardan 'ın 'na geçiş yapmak isteyen; 25'i çocuk, 15'i kadın ve 27'si erkek olan 67 i yakalandı. 65'i ve 2'si uyruklu olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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