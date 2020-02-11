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  • 11.02.2020 11:52
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 11:52

Baharın müjdecisi geliyor! İlk ? 2020 ?

Cemre ne zaman düşecek? Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde cemre olayı gündeme geldi. İlki havaya düşen cemre baharın müjdecisi olarak bilinir. Soğuk havalardan bulanan milyonlarca vatandaş, cemrelerin düşeceği tarihleri araştırıyorlar. Peki, ilk ? 2020 ?

Baharın müjdecisi geliyor!

İlk cemre ne zaman düşer? Arapça ''ateş parçası'', ''kor halindeki ateş ya da kömür'' anlamına gelen ve ısınmayı ifade eden cemrenin ilki havaya düşecek. Milyonlarca vatandaş cemre düşme tarihleri ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Şubat ayında düştüğü bilinen ilk cemre için geri sayım başladı. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2020 cemre havaya ne zaman düşecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

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