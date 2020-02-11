İlk cemre ne zaman düşer? Arapça ''ateş parçası'', ''kor halindeki ateş ya da kömür'' anlamına gelen ve ısınmayı ifade eden cemrenin ilki havaya düşecek. Milyonlarca vatandaş cemre düşme tarihleri ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Şubat ayında düştüğü bilinen ilk cemre için geri sayım başladı. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? 2020 cemre havaya ne zaman düşecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.