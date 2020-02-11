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  • 11.02.2020 13:42
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 13:42

3 ilde u! Çok sayıda gözaltı var

haberi... 'nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde yapılan unda, 18 kadının da aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı.

3 ilde fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışından yalan vaatlerle 'ye getirilen kadınları fuhşa sürükleyen çetenin tespit edilmesi üzerine başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği'nce yürütülen operasyon kapsamında bugün 'nın Fethiye ilçesi merkezli olarak ve 'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, 'insan ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı.



Şüphelilerle birlikte yaptırıldığı değerlendirilen 18 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.
Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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