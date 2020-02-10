Doğum günü partisi hastanede bitti. Olay dün Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir pastaneye giden Ramazan Orçan (22), pastayı yedi. Bir süre sonra sonra fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Boğazına toplu iğne saplandığı tespit edilen genç, acil ameliyata alındı.
Tedavisi süren Orçan, "Arkadaşımızın doğum günüydü. Pasta garsonlar tarafından getirilip ikram edildi. Pastadan birkaç defa aldım. Boğazıma bir şeyin battığını ve nefes alamadığımı hissettim. Hastaneye gittik. Yoğun uğraşlar sonucunda toplu iğne boğazımdan çıkarıldı. Serumla besleniyorum. Durumu yargıya taşıyacağım" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Tedavisi süren Orçan, "Arkadaşımızın doğum günüydü. Pasta garsonlar tarafından getirilip ikram edildi. Pastadan birkaç defa aldım. Boğazıma bir şeyin battığını ve nefes alamadığımı hissettim. Hastaneye gittik. Yoğun uğraşlar sonucunda toplu iğne boğazımdan çıkarıldı. Serumla besleniyorum. Durumu yargıya taşıyacağım" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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