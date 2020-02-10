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  • 10.02.2020 20:34
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 20:34

Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı Valilik ve MEB Trabzon için kar tatili açıklaması var mı?

Trabzon'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı Valilik ve MEB Trabzon için kar tatili açıklaması var mı?

Trabzon'da yarın okullar tatil mi?

Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 11 Şubat Salı MEB Trabzon için kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

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