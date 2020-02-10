Giresun'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı Valilik ve MEB Giresun için kar tatili açıklaması geldi mi?

Giresun'da yarın okullar tatil mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 11 Şubat Salı MEB Giresun için kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar

GİRESUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun'da 3 gündür etkili olan kar yağışı neticesinde Giresun merkez ve bazı ilçelerde 11 Şubat Salı günü de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, "Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. 11 Şubat Salı günü engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.